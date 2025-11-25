Hauptbahnhöfe in Klagenfurt und Graz zeigen Farbe

Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzten im Rahmen der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt. Diese finden vom 25. November – dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – bis zum 10. Dezember – dem Internationalen Tag der Menschenrechte – statt.

Zwei Städte – eine Botschaft

Konkret werden zwei orangefarbene Bänke auf den Vorplätzen der Hauptbahnhöfe Graz und Klagenfurt installiert. Sie stehen für Solidarität und informieren über Hilfsangebote und Notrufnummern. ÖBB-CEO Andreas Matthä erklärt dazu: „Mit den Aktionen setzen wir gemeinsam mit starken Partnern ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen – denn ein Leben frei von Gewalt ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht.“ Die Organisation Soroptimist International wurde mit an Board geholt: „Die neue Koralmbahn verbindet Graz und Klagenfurt – und wir verbinden unsere Kräfte, um Bewusstsein zu schaffen und Hilfe zugänglich zu machen“, betonen die Club-Präsidentinnen Sarah al-Hosini, Regina Waldner-Groß und Elfriede Wiltschnigg unisono. Sie bedanken sich auch bei den beiden Landeshauptstädten für die Unterstützung der Aktion bedanken.

©ÖBB | Die orangefarbene Bänke wurden auf den Vorplätzen der Hauptbahnhöfe Graz … ©kaerntenphoto/Marion Assam | … und Klagenfurt aufgestellt.

Kärnten setzt Zeichen in Orange

Es sind übrigens nicht die einzigen Vorhaben, welche in Zusammenhang mit „Orange the World“ in Kärnten umgesetzt werden. Mit dem Hissen einer orangefarbenen Flagge und der Beleuchtung des Hauptgebäudes setzt auch die Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt ein sichtbares Zeichen. In Spittal an der Drau verwandeln sich zehn leerstehende Geschäftsauslagen zu einem Mahnmal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch das Amt der Kärntner Landesregierung und das Landhaus erstrahlen wieder in Orange. In Villach erfolgt am 25. November wiederum ein Lichtermarsch durch die Innenstadt.