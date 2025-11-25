Wohltäter Mario Orth setzt neues Ziel: 100 neue Jobs für Kärnten

Der Wiener Mario Orth war zuletzt in Klagenfurt zu besuch - nun startet er mit einem neuen Projekt, welches 100 neue Jobs im Bereich der Kärntner Gastronomie schaffen soll.

Der bekannte Wiener Wohltäter Mario Orth, war am 22. November erstmals in Klagenfurt zu Gast. Im Café „Schwarzes Schaf“ sprach er über seine Motivation, seine Hilfsprojekte – und gab einen kurzen Überblick über seine Pläne für Kärnten. Wie bereits berichtet, plant Orth einen Sozialmarkt in Klagenfurt, in dem Lebensmittel kostenlos ausgegeben werden sollen – ein Konzept, das es in dieser Form laut ihm in Österreich noch nicht gibt. Parallel dazu soll Anfang Februar 2026 ein zweiter Standort in Wien-Penzing eröffnen.

Neues Ziel nach Kärnten-Besuch: 100 Arbeitsplätze

Nun, nach seinem Besuch in Klagenfurt, hat Orth sein Engagement erweitert. Gegenüber 5 Minuten erklärte der 31-Jährige, dass er bis Ende Jänner 2026 hundert neue Arbeitsplätze in Kärnten schaffen möchte – und er zeigt sich überzeugt, dieses Ziel auch zu erreichen. „Ich habe mehrere Gastronomen aufgesucht und schnell gemerkt, wie dringend hier Personal gesucht wird“, schildert Orth. Deshalb ruft er nun Arbeitssuchende in Kärnten dazu auf, sich direkt bei ihm zu melden. Sein Ziel: sofortige Jobvermittlungen – ohne lange Wartezeiten, ohne komplizierte Abläufe.

Fokus auf Klagenfurt und Villach

Die meisten Stellen sollen in Betrieben in Klagenfurt und Villach entstehen. Die Resonanz der Gastronomie sei enorm positiv, betont Orth. Viele Betriebe hätten sofort ihre Unterstützung zugesagt. „Ich bin mir sicher, dass es mehr als 100 Personen werden – das bekommen wir zusammen“, zeigt sich der Wiener überzeugt.