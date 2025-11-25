Spaß garantiert: Comedy-Abend in Klagenfurt geplant

Das Humorkollektiv "LACH AMOL" lädt am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, zu einer Comedy-Show ins Klagenfurter Lendhafenviertel. Beginnt ist um 20 Uhr.

Konkret holt das Humorkollektiv „LACH AMOL“ den Comedian Niko Nagl ins Kellertheater der Hafenstadt Urban Area in der Villacher Straße. Dieser ist fragwürdigen Weisheiten bewaffnet und hat eine Mission – und zwar die Lachmuskeln des Publikums zu Höchstleistungen antreiben. Tickets für das Programm „Goldbube“ sind bereits erhältlich.