/ ©Yuting Tseng
Ein Bild auf 5min.at zeigt Nico Nagl.
Comedian Niko Nagl (am Foto) kommt am 4. Dezember nach Klagenfurt.
Klagenfurt
25/11/2025
Am 4. Dezember
Spaß garantiert: Comedy-Abend in Klagenfurt geplant

Das Humorkollektiv "LACH AMOL" lädt am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, zu einer Comedy-Show ins Klagenfurter Lendhafenviertel. Beginnt ist um 20 Uhr.

von Tanja Janschitz
Konkret holt das Humorkollektiv „LACH AMOL“ den Comedian Niko Nagl ins Kellertheater der Hafenstadt Urban Area in der Villacher Straße. Dieser ist fragwürdigen Weisheiten bewaffnet und hat eine Mission – und zwar die Lachmuskeln des Publikums zu Höchstleistungen antreiben. Tickets für das Programm „Goldbube“ sind bereits erhältlich.

