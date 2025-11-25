Falschgeld in Klagenfurt im Umlauf? Was hinter der Sache steckt

Warnungen über angebliche falsche Scheine sorgen in Klagenfurt für Verunsicherung. Während die Polizei derzeit keine bestätigten Fälle sieht, häufen sich Community-Berichte in den sozialen Medien.

In Klagenfurt kursieren derzeit Gerüchte über gefälschte Geldscheine. Auslöser dafür ist die Instagram-Seite „Klagenfurt Elite“, die in ihren Stories mehrere Hinweise aus der Community veröffentlichte. „Vorsicht, falsche 20-Euro-Scheine im Umlauf, habe letzte Woche vier davon erwischt“, heißt es in einer der Nachrichten. Ein anderer Nutzer schreibt: „Da war sogar ein Stempel drauf.“ Doch wie viel ist an den Meldungen wirklich dran?

Polizei kann Vorfälle nicht bestätigen

5 Minuten hat bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt. Diese konnte gegenüber der Redaktion keine Fälle bestätigen. Trotzdem nimmt die Polizei die Sorgen der Bevölkerung ernst und verweist auf grundlegende Prüfmöglichkeiten, mit denen man Falschgeld relativ einfach erkennen kann – oft noch bevor es zum Problem wird.

„Fühlen – Sehen – Kippen“ soll Auskunft geben

Die OeNB empfiehlt seit Jahren eine simple, aber äußerst effektive Prüfmethode. Beim Fühlen erkennt man echte Euro-Banknoten an ihrem Baumwollpapier, der charakteristischen Griffigkeit und einem leicht metallischen Klang. Zudem lassen sich auf der Vorderseite mehrere Elemente wie die große Wertzahl, Gebäudeteile und die schräge Randmarkierung im reliefartigen Tiefdruck ertasten. Beim Sehen zeigt sich gegen das Licht ein Wasserzeichen mit dem Porträt der Sagengestalt Europa, außerdem der Sicherheitsfaden mit Wertzahl und Eurozeichen sowie der Hologrammstreifen, der ab der 20-Euro-Note ein Durchsichtfenster mit einem weiteren Europa-Porträt enthält. Beim Kippen schließlich verändert die Smaragdzahl links unten ihre Farbe von Dunkelgrün zu Dunkelblau und ein heller Balken wandert auf und ab. Auch der Hologrammstreifen zeigt beim Kippen ein deutliches Farbspiel sowie wechselnde Wertzahlen, Porträts und Eurozeichen.

Was tun, wenn man Falschgeld vermutet?

Wer eine verdächtige Banknote erhält – sei es beim Bezahlen oder als Retourgeld – sollte Folgendes tun:

Geld genau überprüfen – idealerweise mit „Fühlen-Sehen-Kippen“. Verdacht nicht ausräumen können? Dann sofort die nächste Polizeiinspektion verständigen. Vermeintliches Falschgeld abgeben und nach Möglichkeit angeben, woher man den Schein hat.

Das sollte man noch wissen

Die endgültige Beurteilung, ob es sich tatsächlich um Falschgeld handelt, trifft ausschließlich die Österreichische Nationalbank (OeNB). Einen Ersatz für gefälschte Scheine gibt es nicht – der Schaden liegt bei der Person, die das Falschgeld angenommen hat. Und: Wer Falschgeld weitergibt, macht sich strafbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 11:56 Uhr aktualisiert