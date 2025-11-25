Skip to content
Foto auf 5min.at zeigt den Kontrollturm am Flughafen Klagenfurt.
Der Finanzierungsbeschluss für den Flughafen erfolgte am Dienstag.
Klagenfurt
25/11/2025
Ausbaupläne

Beschluss: Land steckt 9,5 Millionen Euro in Flughafen

Mehr als 9,5 Millionen Euro wird das Land Kärnten in den Klagenfurter Flughafen investieren. Der Beschluss wurde am Dienstag in der Regierungssitzung gefasst. Damit wird die Infrastruktur ausgebaut und weiter modernisiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(284 Wörter)

Wie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag nach der Sitzung informierte, gab es bei den Flugbewegungen einen Zuwachs von 22 Prozent. Die Passagierzahlen steigerten sich ebenfalls um 28 Prozent. Darum will die Landesregierung über die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) beziehungsweise durch eine Kapitalerhöhung der Flughafenbetriebsgesellschaft weitere Mittel für „investive Maßnahmen“ zur Verfügung stellen. Konkret geht es dabei um insgesamt 9,5 Millionen Euro. Der Beschluss wurde am Dienstag im Rahmen der Sitzung der Landesregierung gefasst.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Portraitfoto von Martin Gruber ÖVP
©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Für Ausbau und Modernisierung

„Es geht um Investitionen in eine strategische Infrastruktur, die wir den nächsten Generationen übergeben wollen“, erläutert Gruber. Im Fokus stünde im Jahr 2026 die Erschließung der nicht betriebsnotwendigen Flächen. Mehr dazu unter: Flughafen gibt Riesen-Fläche für „zukunftsweisende Projekte“ frei. Hinzu kommen Investitionen in das Terminalgebäude, Zusatzprojektkosten beim BMI-Hangar, Investitionen in die Innenausstattung des Gatebereichs sowie die Neuerrichtung des General Aviation Centers. Abschließend betont Gruber, dass die Kapitalerhöhung nicht aus einem Engpass heraus gemacht wird: „Es geht um eine langfristige Investitionsplanung, keine kurzfristige Liquiditätsanforderung.“

GRÜNE: „Flughafen bleibt ein Fass ohne Boden“

Kritisiert wird der Flughafen-Finanzierungsbeschluss von Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten: „Dass die Landesregierung versucht, dieses Geld als Zukunftsinvestition zu verkaufen, ist Augenwischerei. Der Flughafen ist und bleibt ein Fass ohne Boden“, so Voglauer, die auf das eklatante Ungleichgewicht bei der Mittelverteilung verweist: „In Zeiten knapper Kassen hören Gemeinden, Vereine und Initiativen immer nur, dass kein Geld da ist. Der Ausbau der Kinderbetreuung, die Verkleinerung der Gruppengrößen, klimafreundliche Subventionen oder Förderungen für Kultur bleiben auf der Strecke, während beim Flughafen weiterhin großzügig Millionen fließen.“

Ein Foto auf 5min.at zeigt Olga Voglauer, GRÜNE-Nationalratsabgeordnete und Kärntner Landesparteichefin.
© Bernhard Schindler
Am Foto: Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen Kärnten
