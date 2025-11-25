ÖVP Klagenfurt verstärkt Team in der Kommunikation

Michael Lenz kehrt nach Klagenfurt zurück und übernimmt die Leitung der Sektionsgruppe Bahnhof. Mit frischem Know-how und neuen Perspektiven möchte er die Stadtentwicklung aktiv vorangbringen.

Die ÖVP Klagenfurt setzt ein Zeichen für Wachstum und Zukunftsorientierung: Stadtparteiobmann Julian Geier präsentiert Michael Lenz, Kommunikationsprofi und neuer Obmann der Sektion Bahnhof. Lenz kehrt nach Jahren in Wien in seine Heimatstadt zurück und möchte sein Know-how direkt in die Stadtpartei einbringen. „Mit Michael Lenz holen wir einen echten Performer in mein Team. Er versteht die Dynamik unserer Stadt und wird seine Expertise einbringen. Am Beispiel der Koralmbahn festgemacht sieht er die Chancen des Jahrhundertprojektes für die Landeshauptstadt. Dabei gibt es aber dringenden Aufholbedarf, damit diese Chance auch wirklich genutzt werden kann“, so Geier.

Rückkehr nach Klagenfurt

Michael Lenz, selbst dreifacher Familienvater, betont seine Motivation, aktiv zur Entwicklung Klagenfurts beizutragen: „Ich bin zurück nach Klagenfurt, weil ich will, dass meine Kinder in einer Stadt aufwachsen, die eine Zukunftsperspektive hat. Die Koralmbahn beispielsweise ist kein Nice-to-have, sondern muss ein Gamechanger für Klagenfurt sein und dafür gibt es noch viel zu tun, damit dieser Zug nicht an uns vorbeifährt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 14:00 Uhr aktualisiert