85 Millionen Euro: Startschuss für neue Kläranlage in Klagenfurt

Klagenfurt startet ein 85-Millionen-Euro-Großprojekt: Nach dem Stadtsenatsbeschluss beginnt die Ausschreibung für den Neubau der Kläranlage, die besseren Schutz vor Starkregen mehr Abwasserkapazitäten bringen soll.

In Klagenfurt fiel in der heutigen Stadtsenatssitzung der Startschuss für eine neue Kläranlage.

In der Stadtsenatssitzung am 25. November in Klagenfurt wurde unter anderem von Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann der Beschluss zur Totalunternehmerausschreibung zum Bau der neuen Kläranlage eingebracht – damit beginnt offiziell die Umsetzung des Großprojekts.

Bestehende Kläranlage ist am Ende ihrer Lebensdauer

Die bestehende Anlage ist über 50 Jahre alt und damit technisch am Ende ihrer Lebensdauer, wie es seitens der Stadt heißt. Täglich werden dort die Abwässer von über 200.000 Menschen aus Klagenfurt und Umgebung gereinigt. Das Bauvolumen beträgt laut Angaben der Stadt rund 85 Millionen Euro und wird aus bereits vorhandenen Haushaltsrücklagen finanziert.

Besser auf Starkregen vorbereitet

Bei der Planung der neuen Kläranlage in den vergangenen Jahren wurde nicht nur die wachsende Einwohnerzahl berücksichtigt, sondern auch die zunehmenden Wetterextreme. Die neue Kläranlage soll deshalb ein fünffach größeres Retentionsvolumen für Regenwasser haben: Es soll konkret von bisher 5.400 m³ auf 27.000 m³ erhöht werden. Auch die Kapazität der Kanalabwässer wird erhöht – von derzeit 300.000 EW auf 330.000 EW (EW = Einwohnerwert, eine Messgröße für die Leistungsfähigkeit einer Kläranlage).

Zeitplan steht

„Mit dem heutigen Beschluss kann mit der Ausschreibung zur Bauvergabe an einen Totalunternehmer erfolgen“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Nach der Ausschreibung soll Ende 2026 der Spatenstich erfolgen. Die Bauzeit wird auf rund vier Jahre geschätzt, sodass die neue Anlage 2031 in den Probebetrieb gehen könnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 15:44 Uhr aktualisiert