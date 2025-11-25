Frontalcrash in Klagenfurt: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

In Klagenfurt krachte es am Dienstag zu Mittag: Eine 27-Jährige Klagenfurterin touchierte einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer mit dem Auto frontal. Er wurde verletzt.

Am 25. November kam es zur Mittagszeit zu einem Unfall in Klagenfurt, wie die Polizei berichtet. Eine 27-jährige Klagenfurterin fuhr mit dem Auto auf der Bahnstraße in Richtung Lastenstraße. Zur selben Zeit überquerte ein 26-jähriger Mann aus Klagenfurt die Straße mit seinem E-Scooter. Und dann krachte es: Die 27-Jährige fuhr den E-Scooter-Fahrer frontal an, er stürzte. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. „Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 16:26 Uhr aktualisiert