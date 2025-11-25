Jetzt fix: Hermann-Gmeiner-Straße in Klagenfurt wird umbenannt

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen den SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner wurden in Österreich bereits zahlreiche Straßen und Plätze umbenannt. Nun zieht auch Klagenfurt nach.

Der SOS-Kinderdorf-Skandal zog weite Kreise. In ganz Österreich werden mittlerweile Straßen, Parks und Plätze, die nach dem Gründer Hermann Gmeiner benannt wurden, umbenannt. Auch Denkmäler wurden mittlerweile entfernt, so erst vor Kurzem in Wien. Gegen den 1986 verstorbenen Gmeiner wurden im Oktober schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben.

Umbenennung beschlossen

Auch in Klagenfurt gibt es eine Hermann-Gmeiner-Straße – doch nicht mehr lange. Auf Antrag von Bürgermeister Christian Scheider wurde in der Stadtsenatssitzung am 25. November eine Umbenennung beschlossen. Diese wird nach Auskunft der Stadt auch von der Eigentümerin der Betriebsflächen in der Hermann-Gmeiner-Straße sowie vom Gedenk- und Erinnerungsbeirat befürwortet.

Kärntner Architekt wird neuer Namensgeber

Künftig soll die Straße den Namen von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Rudolf Wurzer tragen. Der renommierte Architekt sowie Stadt- und Raumplaner begann seine Karriere in Kärnten und hinterließ besonders in Klagenfurt Spuren. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählt der erste Flächenwidmungsplan Klagenfurts aus dem Jahr 1962, der bis heute als Meilenstein der österreichischen Raumplanung gilt. Wurzer war außerdem an zahlreichen Gutachten und Planungen beteiligt, die die Entwicklung der Stadt langfristig beeinflusst haben. Auch auf regionaler Ebene setzte er Akzente: Unter seiner Federführung entstanden die bis heute gültigen regionalen Entwicklungsprogramme für den Kärntner Zentralraum, den Raum Villach, den Raum Klagenfurt sowie den Bezirk St. Veit an der Glan.