Neuer Asiamarkt eröffnet demnächst in den City Arkaden

Gute Nachrichten für alle Fans fernöstlicher Kulinarik: Im Dezember eröffnet in den City Arkaden Klagenfurt ein TINGTING-Asiamarkt. Dort warten Produkte aus verschiedenen asiatischen Ländern – von Gewürzen bis Bier.

„Wir kommen nach Klagenfurt – und bringen ein Stück Asien mit!“, heißt es in einem Video von TINGTING-Asiamarkt in den sozialen Medien. Am 1. Dezember („Soft Opening“) eröffnet die Filiale in den City Arkaden, das „Grand Opening“ findet am 11. Dezember statt. Mit drei Stores in Vorarlberg, drei in Tirol und einem im November neu eröffneten in Wien ist der Asiamarkt in Klagenfurt bereits die neunte Filiale des Franchiseunternehmens in Österreich.

Gemüse, Sushi, Heilprodukte

Die Produktpalette der Asiamärkte reicht von frischem Gemüse über exotische Gewürze bis hin zu traditionellen Heilprodukten aus dem asiatischen Raum. Auch Sushi und Maki an der Frischetheke soll es geben. Die Vision von TINGTING: „Wir wollen die Vielfalt Asiens mit der europäischen Kultur verbinden.“