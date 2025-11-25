Klagenfurter (34) wollte Daten aktualisieren – Tausende Euro weg

Am 23. November erhielt ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt eine Mail, in der er aufgefordert wurde, seine Kontaktdaten zu aktualisieren. Dazu sollte er auf den Link in der Mail klicken. Das tat der Klagenfurter und über den Link wurde der Mann auf eine falsche Krypto-Website weitergeleitet, wie die Polizei informiert. Dort gab er seine Zugangsdaten ein. Doch das war keine gute Idee: „Durch diesen Vorgang konnten unbekannte Täter auf das Konto des 34-Jährigen zugreifen und transferierten in weiterer Folge mehrere Kryptocoins vom Konto“, schildert die Polizei. Dem 34-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.