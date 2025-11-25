Toll: Adventkranz binden und segnen im Südpark Klagenfurt

Am 27. November können Besucher des Südparks Klagenfurt Adventkränze nicht nur selbst binden, sondern auch segnen lassen. Domdekan Schulamtsdirektor Peter Allmaier übernimmt die Segnung.

Am 27. November finden der Adventkranz-Workshop und die Segnung in Klagenfurt statt.

„Am 27. November veranstalten wir einen stimmungsvollen Adventkranz-Workshop im Südpark“, so das Shopping Center gegenüber 5 Minuten. „Am Vormittag wird die Volksschule Lind ob Velden bei uns zu Gast sein und gemeinsam mit einem erfahrenen Fachmann Adventkränze basteln.“

Von 13 bis 15 Uhr: Adventkranzbinden

Von 13 bis 15 Uhr haben alle, die sich frühzeitig angemeldet haben, die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung ihren eigenen Adventkranz zu binden. Aber Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist im Voraus nötig. Das benötigte Material wird vom Center kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ab 15 Uhr: Adventkranzsegnung im Südpark

Im Anschluss, um 15 Uhr, findet die Segnung der Adventkränze statt. „Wir freuen uns sehr, dass Domdekan Schulamtsdirektor Peter Allmaier diese feierliche Handlung übernehmen wird“, so der Südpark gegenüber 5 Minuten.

