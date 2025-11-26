Zwei Einbrüche am helllichten Tag: Polizei ermittelt

Zwei Einbrüche wurden am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Der Erste trug sich zwischen 7.45 und 14.15 Uhr im Bezirk Klagenfurt-Land zu. Bislang unbekannte Täter haben dort ein Kellerfenster eingeschlagen und sind so in ein Einfamilienhaus gelangt. Dessen Räumlichkeiten haben sie in der Folge vollständig durchsucht. „Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro wurde gestohlen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein.

Zweiter Einbruch in Klagenfurt

Zwischen 13.45 und 21.20 Uhr ist es dann zu einem weiteren Einbruch in Klagenfurt gekommen. Diesmal drangen die bislang unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss ein. Auch hier wurden „sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Klagenfurt-Annabichl. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen vermutet wird, ist nicht bekannt. Die Exekutive warnte jedoch bereits vor Wochen vor möglichen Dämmerungseinbrüchen, da diese vor allem in den Herbst- und Wintermonate zunehmen. Mehr dazu unter: Dunkle Jahreszeit: Jetzt wittern Einbrecher ihre Chance.