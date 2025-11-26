Stadtgemeinde Ferlach macht Weihnachten ein Stück heller

In Ferlach wird es wieder warm ums Herz: Der Weihnachtswunschbaum im Rathaus der Stadtgemeinde lädt dazu ein, Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Ab 1. Dezember steht der Wunschbaum wieder im Foyer des Ferlacher Rathauses bereit.

Wenn im Dezember die Lichter erstrahlen und ganz Kärnten in festliche Stimmung taucht, startet auch heuer wieder eine besondere Aktion: Der Ferlacher Weihnachtswunschbaum lädt dazu ein, Menschen in finanziell schwierigen Lebenssituationen mit einem Weihnachtswunsch zu beschenken.

Gemeinsam Wünsche erfüllen

Weihnachten steht vor der Tür – und ein liebevoll ausgewähltes Geschenk bringt Menschen jeden Alters zum Strahlen. Doch für viele Ferlacher ist das in Zeiten steigender Kosten kaum leistbar. Der Weihnachtswunschbaum erfüllt daher bereits seit Jahren Herzenswünsche von Kindern und Erwachsenen innerhalb der Gemeinde. Ab 1. Dezember steht der Wunschbaum wieder im Foyer des Ferlacher Rathauses bereit.