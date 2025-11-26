Neues Gesicht bei den Rotjacken: Debüt beim Duell in Innsbruck

Der EC-KAC holte aus dem Heimspiel-Doppel am vergangenen Wochenende vier von sechs möglichen Punkten. Auf einen 4:2-Sieg gegen die Vienna Capitals am Freitag folgte am Sonntag eine 3:4-Niederlage gegen Salzburg. Die Rotjacken liegen damit weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz der win2day ICE Hockey League.

Neues Gesicht im Team

Im 21. Saisonspiel wartet nun der HC Innsbruck auf die Klagenfurter. Dabei gibt auch Josh Teves gibt sein KAC-Debüt. Der kanadische Murray-Ersatz traf mit seiner Familie am Sonntag in Klagenfurt ein und trainierte nach einer Individualeinheit am Montag am Dienstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. Er betont: „Sich während der Saison einer Mannschaft anzuschließen kann sowohl Schwierigkeiten als auch Möglichkeiten mit sich bringen. Ich kann nur das kontrollieren, was in meinem Bereich liegt, und trachte danach, ganz ich selbst zu sein.“ Er freue sich aber darauf, zurück am Eis zu sein. „Unsere Mannschaft hat in den letzten Spielen gegen Innsbruck gut abgeschnitten, ich verlasse mich also darauf, dass sie das Rezept gegen diesen Gegner kennt, und will meinen Teil dazu beitragen, das auch aufs Eis zu bringen.“ Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Weiter Ausfälle beim KAC

Der EC-KAC bezahlte den Punktgewinn gegen den EC Salzburg jedoch mit einem weiteren verletzten Schlüsselspieler: Jan Muršak zog sich bei zwei geblockten Schüssen eine Unterkörperverletzung zu, die ihn für mehrere Wochen aus dem Spielbetrieb fernhalten wird. Unverändert fehlen auch die Langzeitverletzten David Maier, Jordan Murray und Nick Petersen. Am Dienstag wieder vollumfänglich in das Mannschaftstraining eingestiegen ist hingegen Luka Gomboc. Ob er bereits am Mittwoch sein Comeback geben kann, wird sich erst am Spieltag entscheiden.