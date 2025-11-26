Julia Löschnig kehrt zurück: Neue Rolle bei der Volkspartei

Personelle Überraschung bei der Klagenfurter ÖVP: Stadtrat Julian Geier holt ab 1. Dezember Julia Löschnig ins Stadtratsbüro - und damit zurück in die Politik. Zudem wird Victoria Pucher neue Bezirksgeschäftsführerin.

Nach einer familiären Auszeit kehrt die ehemalige ÖVP-Landesparteigeschäftsführerin Julia Löschnig zurück in die Politik. Sie übernimmt im Stadtratsbüro von Julian Geier künftig zentrale Aufgaben in Koordination, Strategie und Kommunikation. „[…] Mein Anspruch ist es, Stadtrat Geier den Rücken zu stärken, damit er sich voll auf die inhaltliche Arbeit für Klagenfurt konzentrieren kann“, betont Löschnig.

19-Jährige wird neue Bezirkschefin

Ebenfalls mit 1. Dezember übernimmt die 19-jährige gelernte Medienmanagerin Victoria Pucher nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren die Agenden der Bezirksgeschäftsführung der Klagenfurter Volkspartei. Sie soll die Stadtpartei organisatorisch stärken und die Vernetzung mit den Stadtteilen weiter ausbauen. Pucher: „Mir ist wichtig, dass man die Volkspartei in Klagenfurt wieder als modern, ansprechbar und zukunftsorientiert erlebt.“ Geier hebt die Bedeutung der Personalentscheidungen hervor: „Mit Julia Löschnig und Victoria Pucher holen wir zwei starke Frauen an Bord, die wissen, wie professionelle politische Arbeit funktioniert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert