/ ©LPD/Just
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Vertreter der Landesregierung mit Obmann Christian Benger vor dem dekorierten Christbaum im Foyer.
Landeshauptmann Peter Kaiser übernahm gemeinsam mit seinem Regierungsteam den Christbaum.
Klagenfurt
26/11/2025
Adventsstimmung

Drei Meter Tanne schmückt Foyer der Landesregierung

Weihnachtliche Stimmung: Ein über drei Meter hoher Tannenbaum ziert seit Mittwochvormittag das Foyer der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Die Tanne wurde vom Verein „Land & Forst“ übergeben und stammt aus der Christbaumzucht der Familie Irsner aus Gmünd. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) richtete im Namen der gesamten Landesregierung seinen Dank an den ehemaligen Landesrat und Obmann des Vereins, Christian Benger. Dieser unterstrich die Symbolkraft. „Die Tanne ist ein Zeichen des Klimaschutzes“, erklärte er. Gesunde Wälder seien ein zentraler Faktor sowohl für Natur- als auch für Klimaschutzmaßnahmen.

