Drei Meter Tanne schmückt Foyer der Landesregierung

Die Tanne wurde vom Verein „Land & Forst“ übergeben und stammt aus der Christbaumzucht der Familie Irsner aus Gmünd. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) richtete im Namen der gesamten Landesregierung seinen Dank an den ehemaligen Landesrat und Obmann des Vereins, Christian Benger. Dieser unterstrich die Symbolkraft. „Die Tanne ist ein Zeichen des Klimaschutzes“, erklärte er. Gesunde Wälder seien ein zentraler Faktor sowohl für Natur- als auch für Klimaschutzmaßnahmen.