KAB erhält reduzierte Geldbuße im Abfallwirtschaftskartell

Die Bundeswettbewerbsbehörde beantragt eine reduzierte Geldbuße gegen die KAB Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH: Das Unternehmen war in ein jahrelanges Abfallwirtschaftskartell eingebunden, kooperierte jedoch früh.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat in der Causa Abfallwirtschaftskartell die Verhängung einer geminderten Geldbuße von 750.000 Euro gegen die KAB Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH beantragt. Wie die BWB am Mittwoch mitteilte, nahm der Konzern an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, Kundenaufteilungen und am Austausch wettbewerbssensibler Informationen teil.

In geringem Ausmaß beteiligt gewesen

Das Unternehmen waren demnach jahrelang Teil dieses österreichweiten Kartells im Bereich Abfallwirtschaft, das zumindest ab Juli 2002 aktiv war. Die KAB sei nur in geringem Ausmaß an der Abfallsammlung beteiligt gewesen, habe früh mit der BWB kooperiert, die Kartellverbots-Verstöße intern aufgearbeitet und ein Compliance-System etabliert. Der Kronzeugenstatus des Unternehmens wurde bestätigt. Gegen eine Vielzahl weiterer Unternehmen laufen die Ermittlungen der BWB noch. Bei einem festgestellten Verstoß kann das Kartellgericht auf Antrag der BWB Geldbußen mit Volumen von bis zu 10 Prozent des Vorjahresumsatzes verhängen. [26.11.2025 APA/Red.]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 14:10 Uhr aktualisiert