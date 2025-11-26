Nach Gerichtsprozess: Rot-Kreuz-Buchhaltung im Fadenkreuz

Wegen des Verdachts der Veruntreuung musste sich am Mittwoch eine Rot-Kreuz-Mitarbeiterin vor Richterin Claudia Bandion-Ortner verantworten. Diese sprach die Angeklagte frei. Übte jedoch Kritik am Buchhaltungssystem.

Der Frau wurde zur Last gelegt, sich rund 16.800 Euro zugeeignet zu haben. Das geht zumindest aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervor. Das Geld soll von Erste-Hilfe-Kursteilnehmenden stammen. Der Vorwurf: Die Angeklagte soll es nicht an den Landesverband abgeführt zu haben. Dieser erstatte in der Folge auch die Anzeige.

Geld auf dem Postweg verschwunden

Im Zuge des Prozesses – der am Dienstag über die Bühne ging – zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Die Angeklagte wies die Vorwürfe von Beginn an zurück und versicherte, das Geld per Dienstpost an die Landesstelle geschickt zu haben. Zwar sei das Kuvert auch in der Sammelstelle angekommen, dort aber bereits leer gewesen. In der Rotkreuz-Buchhaltung ging man indes davon aus, dass der Betrag in der Bezirksstelle verbucht worden war. Das geht aus einem Bericht der Kleinen Zeitung hervor.

Chaotisches Buchhaltungssystem?

Die Richterin befand die Angeklagte für unschuldig, da letztendlich nicht klar war, wer das Geld entwendet hat. Außerdem kritisierte sie das „offenbar chaotische Buchhaltungssystem“ des Roten Kreuzes. Dort weist man den Vorwurf nun scharf zurück: „Die Unregelmäßigkeiten betreffen eine Schwachstelle in einem internen Bargeld-Übergabeprozess, nicht die Buchhaltung. Sobald der Verdacht bekannt wurde, haben wir den Fall selbst zur Anzeige gebracht und den Ablauf nachgeschärft.“ Die Organisation wehrt sich ausdrücklich gegen den Vorwurf einer „chaotischen Buchhaltung“ und betont: „Wir werden regelmäßig von externen Stellen kontrolliert – und dabei wird uns jedes Mal eine korrekte und ordentliche Buchführung bestätigt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 15:21 Uhr aktualisiert