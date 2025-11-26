Skip to content
Ein Klagenfurter verlor durch einen Betrug Tausende Euro.
Klagenfurt
26/11/2025
Photovoltaik-Betrug: Klagenfurter überwies Tausende Euro für Batterien

Ein Klagenfurter fiel Anfang November auf einen falschen „Anwaltsmitarbeiter“ herein: Er überwies mehrere Tausend Euro für PV-Speicherbatterien – doch die Ware kam nie an.

Ein 52-jähriger Klagenfurter wurde Anfang November Opfer eines Betrügers. Darüber informierte am 26. November die Polizei. Demnach kontaktierte ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei ausgab, den Klagenfurter per E-Mail und bot ihm Photovoltaikspeicherbatterien an. Der Betrüger behauptete, dass diese aus einem Insolvenzverfahren stammen würden. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Der Klagenfurter nahm das Angebot an und überwies einige Tausend Euro auf ein deutsches Bankkonto“, schildert die Polizei. Doch die bezahlten Batterien kamen nie beim ihm an. „Nachdem die Ware bisher nicht geliefert wurde, erstattete der Mann jetzt die Anzeige“, erklärt die Polizei abschließend.

