Photovoltaik-Betrug: Klagenfurter überwies Tausende Euro für Batterien

Ein 52-jähriger Klagenfurter wurde Anfang November Opfer eines Betrügers. Darüber informierte am 26. November die Polizei. Demnach kontaktierte ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei ausgab, den Klagenfurter per E-Mail und bot ihm Photovoltaikspeicherbatterien an. Der Betrüger behauptete, dass diese aus einem Insolvenzverfahren stammen würden. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Der Klagenfurter nahm das Angebot an und überwies einige Tausend Euro auf ein deutsches Bankkonto“, schildert die Polizei. Doch die bezahlten Batterien kamen nie beim ihm an. „Nachdem die Ware bisher nicht geliefert wurde, erstattete der Mann jetzt die Anzeige“, erklärt die Polizei abschließend.