Neues Parksystem in den City Arkaden: Erste Bilanz fällt positiv aus

In den Klagenfurter City Arkaden gibt es seit einigen Wochen ein neues Parksystem. Center-Manager Ernst Hofbauer zieht nun eine erste Bilanz. Er erklärt, wie das System funktioniert und wie man mit "Kinderkrankheiten" umgeht.

Seit gut einem Monat ist in den Klagenfurter City Arkaden ein neues Parksystem in Betrieb. Center-Manager Ernst Hofbauer zieht auf Anfrage von 5 Minuten eine überwiegend positive erste Bilanz – auch wenn der Start nicht ganz ohne typische „Kinderkrankheiten“ verlief.

„Grundsätzlich funktioniert das System gut“

„Grundsätzlich funktioniert das System gut“, sagt Hofbauer. In den ersten drei Wochen seien täglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Einfahrten und Kassenautomaten gestanden, um Fragen zu beantworten und Besucherinnen und Besucher beim Warmwerden mit dem neuen System zu unterstützen. „Darüber hinaus gibt es bei allen Kassenautomaten Plakate, auf denen ersichtlich ist, wie das neue System funktioniert“, so Hofbauer.

Automatische Kennzeichenerfassung

Und so funktioniert das neue kennzeichenbasierte Parksystem: Bei der Einfahrt erfasst eine Kamera das Kennzeichen, es erscheint auf dem Bildschirm und die Schranke öffnet automatisch. „In seltenen Fällen, falls zum Beispiel die Kennzeichentafel verschmutzt ist, geht die Schranke nicht auf und man muss, so wie früher, ein Ticket ziehen“, erklärt Hofbauer. Auch bei widrigen Wetterbedingungen wie Schnee oder Regen könnte es laut Hofbauer vorkommen, dass das Kennzeichen nicht erkannt wird. Dann gilt ebenfalls der Rückgriff auf das klassische Ticket.

Kennzeichen eingeben, Gebühr entrichten

Bezahlt wird nach dem Besuch in den City Arkaden wie gewohnt am Kassenautomaten: Kennzeichen eingeben, Gebühr entrichten – bar oder per Karte, je nach Automat. Wer ein Ticket ziehen musste, scannt stattdessen den Barcode. Nach der Bezahlung fährt man wie gewohnt zum Ausfahrtsschranken. „Die Kamera erkennt das Kennzeichen und wenn die Parkgebühr ordnungsgemäß an einem der Kassenautomaten bezahlt wurde, geht der Schranken automatisch auf und man kann ausfahren“, schildert der Center-Manager. Wer Hilfe bei der Ein- oder Ausfahrt benötigt, könne jederzeit per Knopfdruck die Leitstelle kontaktieren.

Neues System soll für schnellere Abläufe sorgen

Auch wenn sich das System noch einpendelt, rechnet das Center mit spürbaren Vorteilen. „Wenn sich alles eingespielt hat, wird die Abwicklung an Ein- und Ausfahrten deutlich schneller gehen“, so Hofbauer. Andere Parkgaragen hätten diesbezüglich bereits positive Erfahrungen gemacht.

Offene Schranke bedeutet nicht, dass Parken gratis ist

Auf die Frage von 5 Minuten, wie die Kundinnen und Kunden bisher auf das neue System reagiert haben, erklärt Hofbauer, die Rückmeldungen seien „grundsätzlich gut“. Natürlich gebe es verunsicherte Besucher – allein schon, weil das alte System fast 19 Jahre im Einsatz war. „Die Umgewöhnung dauert ein wenig“, zeigt der Center-Manager Verständnis. Wichtig sei, dass man das Bezahlen nicht vergesse, bevor man zum Ausfahrtsschranken fährt: „Das automatische Öffnen der Einfahrtsschranke bedeutet nicht, dass das Parken gratis ist“, betont Hofbauer.