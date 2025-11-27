„Rotjacken“ mussten in Innsbruck bittere Niederlage einstecken

In einem phasenweise am Rande des Slapsticks wandelnden Eishockeyspiel unterlagen konsternierte Rotjacken am Mittwochabend beim HC Innsbruck trotz Drei-Tore-Führung mit 6:9.

Klagenfurter legten zunächst schnell vor …

Die Rotjacken legten in der TIWAG-Arena einen idealen Start hin und gingen gleich im ersten Wechsel in Führung: Clemens Unterweger nahm den Puck in der eigenen Zone auf, ging steil und zog nach Überschreiten der offensiven blauen Linie per Schlagschuss ab, der Puck landete halbhoch in der kurzen Ecke. Gleich im zweiten Shift verdoppelte der EC-KAC seinen Vorsprung: Mathias From spielte aus dem rechten Anspielkreis quer zu Josh Teves im Slot, Mario Kempe band seinen Gegenspieler und nahm dem Torhüter gleichzeitig die Sicht, sodass der Neuzugang mit der Vorhand einschießen konnte (jeweils 1.). Nachdem Sebastian Dahm den Coatta-Abschluss eines „Vier-auf-Drei“-Angriffs pariert hatte (4.), konvertierte Klagenfurt auch seine dritte Scoring Chance in einen Treffer: Raphael Herburger spielte von der rechten Halfwall aus zurück und Jesper Jensen Aabo schlenzte von der blauen Linie aus in die Maschen, weil Finn van Ee einen guten Screen gestellt hatte (7.). Der dritte rot-weiße Torerfolg brachte beim HCI den Torhütertausch, er sorgte aber auch dafür, dass die Rotjacken die Konsequenz in ihrem Spiel völlig verloren und fortan vermissen ließen.

Innsbrucker legten einen Zahn zu

So wurde den Haien der Weg zurück in die Partie geebnet: Sebastian Benker schlenzte aus der Entfernung, traf vor dem Kasten Steven Owre und Lukas Bär staubte aus kurzer Distanz ab (10.). Die nächste Nachlässigkeit der Klagenfurter mündete wieder in einem Gegentreffer: Raphael Herburger tippte den Puck von hinter dem eigenen Gehäuse aus vor dieses, Kilian Rappold brachte am Crease den langen Haken auf die Vorhand an und schob den Puck flach über die Linie (14.). Aus einem Offensivzonen-Faceoff heraus erzielte der EC-KAC sein viertes Tor, Simeon Schwinger passte von der Grundlinie aus mit der Rückhand an den Torraum und Mario Kempe klopfte den Puck in die Maschen (17.). Die letzte Möglichkeit im Startdrittel gehörte wieder den Hausherren, Owre verpasste nach Lattner-Schlagschuss aber den Abpraller (19.).

Niederlage in Innsbruck

Im zweiten Abschnitt konnten die Rotjacken zu Beginn gute Chancen verzeichnen, doch infolge des Spieldrittels gelang es den Innbruckern die Partie auszugleichen. Kurz vor Ende dann gingen sie auch noch in Führung. Im letzten Drittel bauten sie ihre Führung weiter aus. Die Haie schienen in Hochform, die Rotjacken konnten die ausgebaute Führung etwas verkürzen, doch die Gastgeber waren nicht zu stoppen. Das Spiel endete mit einer Niederlage für die Kärntner.