Schüler „elektrisiert“: Power Day war ein voller Erfolg

Der Power Day an der HTL Mössingerstraße ist bereits ein Fixpunkt im Schuljahr und fand zum 3. Mal statt. 100 Schüler aus den Mittelschulen tauchten in die Welt der Energietechnik ein.

Bereits zum dritten Mal fand der Power Day an der HTL Mössingertraße in Klagenfurt statt.

Bereits zum dritten Mal fand der Power Day an der HTL Mössingertraße in Klagenfurt statt.

Renommierte Firmen aus der Energietechnik, KNG Kärnten Netz GmbH, KELAG, Stadtwerke Klagenfurt, Verbund und Austrian Power Grid präsentierten sich und ihre Arbeit in Zeiten der Energiewende den begeisterten Schülern und standen für Fragen zur Verfügung.

Alles rund um Energie

Zu den zahlreichen Informationen rund um das innovative, aber auch herausfordernde Thema Energie, erhielten die Jugendlichen Einblicke in mögliche Berufschancen. Im Anschluss konnten dann auch die HTL-Schüler mit den Firmen in Kontakt treten und wertvolle Informationen sammeln. Alle Teilnehmer waren begeistert und „elektrisiert“, heißt es abschließend vonseiten der Schule.