Skip to content
Region auswählen:
/ ©HTL Mössingerstraße
Das Bild auf 5min.at zeigt die Teilnehmer am Power Day an der HTL MÖssingerstraße.
Bereits zum dritten Mal fand der Power Day an der HTL Mössingertraße in Klagenfurt statt.
Klagenfurt
27/11/2025
HTL Mössingerstraße

Schüler „elektrisiert“: Power Day war ein voller Erfolg

Der Power Day an der HTL Mössingerstraße ist bereits ein Fixpunkt im Schuljahr und fand zum 3. Mal statt. 100 Schüler aus den Mittelschulen tauchten in die Welt der Energietechnik ein.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Renommierte Firmen aus der Energietechnik, KNG Kärnten Netz GmbH, KELAG, Stadtwerke Klagenfurt, Verbund und Austrian Power Grid präsentierten sich und ihre Arbeit in Zeiten der Energiewende den begeisterten Schülern und standen für Fragen zur Verfügung.

Alles rund um Energie

Zu den zahlreichen Informationen rund um das innovative, aber auch herausfordernde Thema Energie, erhielten die Jugendlichen Einblicke in mögliche Berufschancen. Im Anschluss konnten dann auch die HTL-Schüler mit den Firmen in Kontakt treten und wertvolle Informationen sammeln. Alle Teilnehmer waren begeistert und „elektrisiert“, heißt es abschließend vonseiten der Schule.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Teilnehmer am Power Day an der HTL MÖssingerstraße.
©HTL Mössingerstraße |
Der Power Day an der HTL Mössingerstraße ist bereits ein Fixpunkt im Schuljahr und fand zum 3. Mal statt.
Das Bild auf 5min.at zeigt die Teilnehmer am Power Day an der HTL MÖssingerstraße.
©HTL Mössingerstraße |
100 Schüler aus den Mittelschulen tauchten in die Welt der Energietechnik ein.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: