Kärnten baut Zentrum für sexuell übertragbare Krankheiten aus

Der "Checkpoint sexuelle Gesundheit" in der Bahnhofstraße in Klagenfurt soll bis Mitte 2026 zu einem umfassenden Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Künftig wird direkt vor Ort eine medizinische Behandlung ermöglicht.

Der etablierte „Checkpoint sexuelle Gesundheit“ in Klagenfurt bietet aktuell schon Beratungen und Testungen für sexuell übertragbare Infektionen und HIV an. Jedoch fehlte bisher ein wichtiges Element: die medizinische Behandlung direkt vor Ort. Positive Testergebnisse müssen aktuell an das Klinikum Klagenfurt überwiesen werden – oft eine Hürde für Betroffene. „Das führt dazu, dass Therapien gar nicht beginnen oder abgebrochen werden“, wissen Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Checkpoint-Geschäftsführer Günther Nagele.

Neues Angebot entlastet Klinikum

In der Landes-Zielsteuerungskommission Gesundheit wurde daher diese Woche ein zentrales Projekt beschlossen: Kärnten schafft einen „best point of service“ außerhalb des Krankenhauses – vom (anonymen) Test bis zur Diagnose und Therapie vor Ort. „Das neue Kompetenzzentrum soll bis Mitte 2026 in Betrieb gehen und künftig – zusätzlich zu den bisherigen Beratungen und Testungen – Diagnostik, Therapie und medizinische sowie sexualpädagogische Prävention verbinden“, so Prettner. Für die erweiterten Leistungen sind zwei Öffnungstage pro Woche vorgesehen, für über 2.000 Kontakte jährlich. Prettner: „Damit wird die Versorgung niederschwelliger, gleichzeitig entlasten wir die entsprechenden Abteilungen im Klinikum Klagenfurt.“

Reaktion auf Anstieg sexuell übertragbarer Krankheiten

Für die Erweiterung wurde eine gemeinsame Finanzierung vom Kärntner Gesundheitsfonds und der Sozialversicherung vereinbart. Nach drei Jahren ist eine Evaluation des Projekts vorgesehen. „Sexuell übertragbare Erkrankungen sind wieder im Vormarsch* – und wir reagieren darauf mit dem Kompetenzzentrum, das genau dort ansetzt, wo Menschen Hilfe suchen“, fasst Prettner abschließend zusammen. In diesem Jahr wurden 1.120 Klienten beraten und getestet, was knapp 2.800 Beratungskontakten entspricht. Außerdem wurden 335 sexualpädagogische Schul- und Jugend-Workshops durchgeführt. Ein neues Angebot, das mit dem Jahr 2026 startet, ist der anonyme 24/7-Online-Chat für Jugendliche und (junge) Erwachsene.