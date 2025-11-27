Orange Schuhe zieren den Brunnen im Landhauspark

Klagenfurt zeigt Haltung gegen Gewalt an Frauen: Rund um den Kiki-Kogelnik-Brunnen im Landhauspark stehen 47 Paar orange Schuhe. Sie stehen für alle Frauen, die 2025 in Österreich getötet wurden oder Mordversuche überlebt haben.

Klagenfurts Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) betont, wie wichtig es sei, Gewalt sichtbar zu machen: „Gewalt an Frauen ist keine Nebensache, sondern mitten unter uns. Die 16 Tage gegen Gewalt erinnern uns daran, dass Schweigen kein Schutz ist und Wegsehen keine Option. Jede Frau hat das Recht auf Sicherheit, Respekt und ein Leben ohne Angst. Klagenfurt setzt heute ein deutliches Zeichen für Schutz, für Solidarität und für eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen keinen Platz hat.“ Die aktuellen Zahlen an weiblichen Opfern sind alarmierend. „Die Dunkelziffer, die sich dahinter verbirgt, lässt noch viel Schlimmeres vermuten“, gibt die Leiterin des Frauenbüros Astrid Malle zu bedenken.