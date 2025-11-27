Skip to content
Region auswählen:
/ ©Rothmund/Pioneers.hockey
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Eishockey-Match in Vorarlberg.
Am Freitag gastieren die Pioneers Vorarlberg beim KAC in Klagenfurt.
Klagenfurt
27/11/2025
Daumen drücken!

KAC startet mit Heimduell gegen Pioneers ins Wochenende

Der EC-KAC bestreitet am kommenden Wochenende zwei Heimspiele. Im ersten davon sind die Pioneers Vorarlberg in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt zu Gast. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

„Die Pioneers sind eine Mannschaft, die immer hart arbeitet und als Underdog stets gefährlich und immer für Tore gut ist. Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, einen Gegner neuerlich zu unterschätzen“, betont KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. Hinzu kommt, dass der EC KAC unverändert auf die Langzeitverletzten David Maier, Jordan Murray, Jan Muršak und Nick Petersen verzichten muss. Betreffend dem Eigenbau-Verteidiger gibt es allerdings gute Nachrichten: Er ist nach 15 verletzungsbedingt verpassten Ligaspielen am Donnerstag wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt und sollte spätestens in der kommenden Woche wieder im Line-up der Rotjacken aufscheinen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: