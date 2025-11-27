KAC startet mit Heimduell gegen Pioneers ins Wochenende

Der EC-KAC bestreitet am kommenden Wochenende zwei Heimspiele. Im ersten davon sind die Pioneers Vorarlberg in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt zu Gast. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

„Die Pioneers sind eine Mannschaft, die immer hart arbeitet und als Underdog stets gefährlich und immer für Tore gut ist. Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, einen Gegner neuerlich zu unterschätzen“, betont KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. Hinzu kommt, dass der EC KAC unverändert auf die Langzeitverletzten David Maier, Jordan Murray, Jan Muršak und Nick Petersen verzichten muss. Betreffend dem Eigenbau-Verteidiger gibt es allerdings gute Nachrichten: Er ist nach 15 verletzungsbedingt verpassten Ligaspielen am Donnerstag wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt und sollte spätestens in der kommenden Woche wieder im Line-up der Rotjacken aufscheinen.