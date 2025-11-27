Klagenfurts Athleten feierlich im Stadthaus ausgezeichnet

„Es ist mir eine Ehre, unsere große Klagenfurter Sportfamilie vor den Vorhang zu holen. Sie trägt wesentlich zum positiven Ruf unserer Landeshauptstadt bei“, erklärte Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) drückte ihre Anerkennung gegenüber den sportlichen Leistungen aus: „Sport ist so viel mehr als Bewegung, er ist Gemeinschaft, Haltung und Herz. Die gestern ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler zeigen, was alles möglich wird, wenn Leidenschaft auf Ausdauer trifft. Sie sind Vorbilder für unsere Stadt, für Jung und Alt und für alle, die den Sport lieben.“