/ ©Florian Pessentheiner
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Stadtpolitik mit den Sportlern.
Mit den verliehenen Sportehrenzeichen sollen besondere Leistungen und das Engagement im Sport gewürdigt werden.
Klagenfurt
27/11/2025
Verleihung
#goodnews

Klagenfurts Athleten feierlich im Stadthaus ausgezeichnet

Am Mittwochabend ehrte die Stadt Klagenfurt im Stadthaus ihre erfolgreichsten Sportler, Funktionäre und Unterstützer. Gemeinsam feierten sie ein starkes Sportjahr 2025.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

„Es ist mir eine Ehre, unsere große Klagenfurter Sportfamilie vor den Vorhang zu holen. Sie trägt wesentlich zum positiven Ruf unserer Landeshauptstadt bei“, erklärte Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) drückte ihre Anerkennung gegenüber den sportlichen Leistungen aus: „Sport ist so viel mehr als Bewegung, er ist Gemeinschaft, Haltung und Herz. Die gestern ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler zeigen, was alles möglich wird, wenn Leidenschaft auf Ausdauer trifft. Sie sind Vorbilder für unsere Stadt, für Jung und Alt und für alle, die den Sport lieben.“

