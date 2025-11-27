Weihnachtsbus tourt wieder durch die Klagenfurter Innenstadt

Zwischen dem 29. November und dem 20. Dezember ist wieder der KMG-Weihnachtsbus in Klagenfurt unterwegs. Die Fahrt ist kostenlos. Wer möchte, kann mit einer Spende die Kärntner Kinder-Krebshilfe unterstützen.

Auch in diesem Jahr bringt der KMG-Weihnachtsbus Fahrgäste kostenlos vom Bahnhof in die Innenstadt und wieder retour. Er pendelt jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr. Als Buslenker wieder im Einsatz: „Weihnachtsmann“ Zoran und „Rentier“ Anja.

Weihnachtsfahrt heuer erstmals mit Musik

Für eine weihnachtliche Stimmung während der Fahrt sorgen zudem Weihnachtsmützen auf den Sitzplätzen, Tannen-Girlanden, Weihnachtsduft und ein Weihnachtsbaum. Heuer gibt es erstmals auch die passende musikalische Untermalung. Auf die kleinen Fahrgäste warten des weiteren Sackerln mit Gummibären sowie Luftballons – solange der Vorrat reicht.