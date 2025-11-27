Skip to content
/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Eggerheim in Klagenfurt.
Für Obdachlose sind Wintermonate besonders hart. Schutz finden sie im Eggerheim.
Klagenfurt
27/11/2025
Finanzierungslücke

Eggerheim wieder länger offen, aber Sorgen bleiben

Nach einer vorübergehenden Kürzung der Öffnungszeiten hat die Wohnungslosentagesstätte "Eggerheim" jetzt auch an den Wochenenden wieder wie gewohnt geöffnet. Dennoch warnt die Caritas vor einer wachsenden Finanzierungslücke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)

Ausbleibende Geldmittel der Stadt Klagenfurt führten dazu, dass die Öffnungszeiten der Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ zumindest an den Wochenenden gekürzt werden mussten. Dies wurde von Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, scharf kritisiert. „Dass im Eggerheim mitten im Winter die Öffnungszeiten gekürzt werden müssen, ist ein sozialpolitisches Alarmsignal. Menschen ohne Dach über dem Kopf brauchen Schutz, Wärme und verlässliche Orte, gerade jetzt, wo es draußen immer kälter wird.“ Er fordert eine rasche Lösung. Diese dürfte nun gefunden sein.

Bild auf 5min.at zeigt Stefan Samonig.
©Die Grünen Klagenfurt
Am Foto: Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt

Stadt finanziert wieder volle Öffnungszeiten, aber …

Caritasdirektor Ernst Sandriesser erklärte auf Nachfrage von 5 Minuten: „Laut letzten Gesprächen mit der Stadtverwaltung finanziert die Stadt wieder die gewohnten Öffnungszeiten, weshalb unsere Mitarbeitenden jetzt wieder durchgehend von 8 bis 18 Uhr für obdachlose Menschen da sein können.“ Dennoch stehe die Hilfsorganisation vor der Problematik, dass die Erhaltungs- und Personalkosten steigen, während seit Jahren die öffentlichen Mittel gleich bleiben. „Es entsteht eine immer größer werdende Lücke“, weiß Sandriesser und betont abschließend: „Ohne Spenden schaffen wir es nicht, die Versorgung aufrechtzuerhalten“ und „Danke allen, die mithelfen, dass niemand auf der Straße frieren muss.“

