Der Bereich rund um die Schule in Klagenfurt-Ehrental wurde großräumig gesperrt.
Klagenfurt
27/11/2025
Polizei-Großeinsatz in Klagenfurt: Adventmarkt gestoppt

Am Donnerstagabend stand eine Schule in Klagenfurt-Ehrental im Mittelpunkt eines polizeilichen Großeinsatzes. Vor Ort waren auch das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG).

von Tanja Janschitz
Eine Drohung hat den Ausschlag zu dem Großeinsatz gegeben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bestätigte. Der Bereich rund um die Schule in Klagenfurt-Ehrental wurde großräumig gesperrt. Davon betroffen war auch ein Adventmarkt, der am Schulgelände stattfand. Der Einsatz ist in der Zwischenzeit zwar beendet, die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren. „Momentan wird noch untersucht, ob die Mitteilung nur ein Fake war oder ob tatsächlich eine ernsthafte Drohung vorliegt“, so der Sprecher abschließend.

