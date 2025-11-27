Polizei-Großeinsatz in Klagenfurt: Adventmarkt gestoppt

Eine Drohung hat den Ausschlag zu dem Großeinsatz gegeben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bestätigte. Der Bereich rund um die Schule in Klagenfurt-Ehrental wurde großräumig gesperrt. Davon betroffen war auch ein Adventmarkt, der am Schulgelände stattfand. Der Einsatz ist in der Zwischenzeit zwar beendet, die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren. „Momentan wird noch untersucht, ob die Mitteilung nur ein Fake war oder ob tatsächlich eine ernsthafte Drohung vorliegt“, so der Sprecher abschließend.