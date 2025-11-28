Klagenfurter Hallenbad: Baubescheid erlassen

Heute hat die zuständige Baubehörde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee planmäßig den Baubescheid für das neue Hallenbad am Südring erlassen. Die Arbeiten können somit genau nach Zeitplan umgesetzt werden.

Jahrelang sorgte das geplante Hallenbad für Diskussionen. Im Oktober erfolgte der offizielle Spatenstich. Am heutigen Freitag, dem 28. November 2025, heißt es in einer Aussendung, dass der Baubescheid nun erlassen wurde.

Grünes Licht für Hallenbad

Der Ausstellung des Baubescheides voraus gegangen ist die verkehrsrechtliche Prüfung der neuen Linksabbiegespur des Südrings zur Einfahrt des neuen Hallenbades. Der entsprechende Bescheid wurde zu Beginn der Woche vom Land Kärnten übermittelt. Daraufhin konnte die Stadt die straßenrechtliche Bewilligung erteilen und in weiterer Folge den Baubescheid erlassen. Der Baubescheid wurde heute an die Stadtwerke Klagenfurt übermittelt.

„Jetzt kann es endlich richtig losgehen“

Bürgermeister Christian Scheider betont dazu: „Die Baubewilligung sowie alle Bescheide, die bis jetzt noch gefehlt haben, sind erteilt, somit steht dem Baustart für das Alpen-Adria Familien- und Sportbad nichts mehr im Wege. Jetzt kann es endlich richtig losgehen. Die Bauvorbereitungsarbeiten sind schon voll im Gange. Es ließ sich leider nicht vermeiden, dass im Zuge der Arbeiten, 42 Bäume und Sträucher weichen mussten, doch werden als Ersatz für die Außenbereiche und Parkanlage über 140 neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Damit entsteht rund um das neue Hallenbad ein wunderbarer Bewegungs- und Begegnungsraum für Anrainer und Besucher.“

©KK Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider

Feierliche Eröffnung im Jahr 2028

Die aktuell laufenden bauvorbereitenden Maßnahmen, u.a. die Kampfmittel-erkundungen, die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen sowie die Einrichtung der Baustelle inkl. Zufahrt, werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mit 2026 starten die Bauarbeiten mit der Herstellung einer Schmalwand, dem Ausheben der Baugrube und dem Setzen von Ankerpfählen sowie in weiterer Folge der Herstellung der Bodenplatte. Im Jahr 2027 werden alle notwendigen Arbeiten für den Roh- und Innenausbau umgesetzt. Die feierliche Eröffnung erfolgt im Jahr 2028. Die Stadtwerke Klagenfurt informieren die Klagenfurter, sowie alle Interessierten laufend über das Projekt und den Baufortschritt. Alle aktuellen Informationen findest du auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 10:25 Uhr aktualisiert