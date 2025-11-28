Bekannter Opernsänger kommt für Weihnachtskonzert nach Klagenfurt

Nach dem überwältigenden Erfolg seiner ersten Solo-Tour im Vorjahr mit ausverkauften Konzerten in Wien, Klagenfurt und Graz, freuen sich seine Fans ihn wieder auf der Bühne zu sehen. Sein Manager Herbert Fechter meint dazu: „Sein festliches Konzertprogramm ‚Buon Natale‘ ist ein weihnachtliches Festkonzert. Der Austro-Sizilianer und Meeresbiologe, bekannt für seine große Stimme und sein großes Herz, lädt zu einem besonderen musikalischen Erlebnis, bei dem er zusammen mit dem Belcanto Orchester Austria unter der Leitung von Dirigent Thomas Platzgummer sowie einem lokalen Kinderchor ein festliches Programm mit besinnlichen Weihnachtsliedern und festlichen Klängen bietet.“

Noch Resttickets erhältlich

„Buon Natale“ ist die perfekte Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen und einen unvergesslichen Abend mit Paolo Scariano und seinen musikalischen Gästen zu erleben. Resttickets sind unter www.akzent.at oder 01/501 65-13306 und auf oeticket zu bekommen.