Mann (68) fällt von Leiter: Rettungshubschrauber rückt aus

Ein Kärntner (68) stürzte am Freitagvormittag mehrere Meter von einer Leiter. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen.

„Der Mann führte Baumschnitt-Arbeiten auf seinem Grundstück in der Gemeinde Köttmannsdorf durch“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feistritz im Rosental. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte etwa vier Meter auf den Wiesenboden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.