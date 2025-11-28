Skip to content
Baumschnitt-Arbeiten wurden dem Köttmannsdorfer zum Verhängnis.
Köttmannsdorf
28/11/2025
Rettungseinsatz

Mann (68) fällt von Leiter: Rettungshubschrauber rückt aus

Ein Kärntner (68) stürzte am Freitagvormittag mehrere Meter von einer Leiter. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

„Der Mann führte Baumschnitt-Arbeiten auf seinem Grundstück in der Gemeinde Köttmannsdorf durch“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feistritz im Rosental. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte etwa vier Meter auf den Wiesenboden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

