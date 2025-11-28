Drei Autos kollidieren bei Kreuzung in Klagenfurt

Zu einer Karambolage kam es am Freitag auf einem Kreuzungsbereich in Klagenfurt. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Es gab mehrere Verletzte.

Eine 60-jährige Klagenfurterin wollte am Donnerstagvormittag von der Turracher Straße nach links abbiegen. „Dabei stieß sie aus unbekannter Ursache frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer 41-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Dieser wurde in der Folge gegen ein weiteres Auto – gelenkt von einer 53-jährigen Klagenfurterin – geschleudert. Letztere blieb unverletzt; die anderen nicht. „Die 60-Jährige wurde von der Rettung ins UKH gebracht. Die 41-Jährige begab sich selbstständig in medizinische Behandlung“, so die Polizisten abschließend.