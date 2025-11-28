Neue Heimat für 5.000 Bücher: Ingeborg-Bachmann-Bibliothek eröffnet

Bereits im Frühjahr dieses Jahres erfolgte die Übersiedlung der Arbeitsbibliothek der Kärntner Autorin Ingeborg Bachmann an die Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Die Aufgabe der Bibliothek bestand darin, diese bibliothekarisch zu erschließen und für Forschung, Lehre und die interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) gratulierte nun zur Fertigstellung des eigens dafür gestalteten Raums: „Die exzellenten Voraussetzungen in der Universitätsbibliothek schaffen den passenden Rahmen für Forschung, Pädagogik und die Vermittlung an kommende Generationen. Kärntner Kulturgeschichte wird somit greifbar gemacht. Ich wünsche mir, dass dies ein Ort der Erkenntnis, der Inspiration und des Gedankenaustausches wird.“

Bachmann-Büchersammlung

Während der Fertigstellung des Repräsentationsraumes wurden die Inhalte im Magazin sorgfältig vorbereitet. Die Büchersammlung ist ein Abbild der Bibliothek der Schriftstellerin in ihrem Elternhaus in der Henselstraße und umfasst rund 5.000 Titel. Eine Vitrine in der Bibliothek gewährt zusätzlich interessante Einblicke ins Leben und Wirken von Ingeborg Bachmann. Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) freut sich über den kulturellen und literarischen Wert: „Die Ingeborg-Bachmann-Bibliothek lässt uns jene Bücher entdecken, die sie ein Leben lang begleitet und geprägt haben. Diese Sammlung eröffnet einen seltenen Einblick in die geistigen Wege, die ihr Denken und Schreiben formten.“