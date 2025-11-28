Klagenfurts Lendhafen wird wieder zu stimmungsvollem Advent-Treffpunkt

Auch heuer lädt das "Hafenknistern" wieder an allen vier Adventwochenenden in den Klagenfurter Lendhafen. Am Donnerstag wurde der Markt feierlich eröffnet.

Der Adventmarkt heißt Besucher zwischen dem 27. November und dem 21. Dezember 2025 jeweils donnerstags bis sonntags willkommen. Zusätzlich ist das stimmungsvolle Areal auch zu Mariä Empfängnis am 8. Dezember geöffnet. Heuer ist es übrigens größer denn je! Nachdem bereits im Vorjahr eine Erweiterung vor der Johanneskirche erfolgt war, kommt heuer erstmals auch der Hafenstadt-Park als „Tasty Garden“ hinzu.

Stände wechseln wöchentlich

Neben kulinarischen Highlights wartet auch ein vielfältiges Musikprogramm sowie 30 regionale Aussteller. Diese bieten kreative Geschenkideen – von Keramik, Papeterie und Naturkosmetik über Holz- und Glasarbeiten bis zu Schmuckdesign, Upcycling-Stücken und textilem Kunsthandwerk. Viele Stände wechseln zudem wöchentlich und machen das Hafenknistern so zu einem Marktplatz voller neuer Impulse.