Kärntnerin: „Oh mein Gott! Ich habe tatsächlich gewonnen…!“

Freudige Worte fand Schriftstellerin Tara Meister (28) als ihr mitgeteilt wurde, dass sie den 18. Kärntner Lyrikpreis gewonnen hat. Die feierliche Verleihung geht am 4. Dezember im Stadthaus Klagenfurt über die Bühne.

Tara Meisters (28) Texte wurden mehrfach ausgezeichnet und in diversen Anthologien und Literaturzeitschriften publiziert. Die Spoken-Word-Künstlerin erhielt unter anderem bereits den Dramatikerinnenpreis der „studiobühne Villach“ und ein Dramatikstipendium des Ministeriums. Ihr Theaterdebüt „fast Land“ wurde 2023 uraufgeführt. 2022 stand die sympathische Schriftstellerin zudem auf der Shortlist für den „Wortmeldungen Förderpreis“. Auch wurde sie mit dem Erostepost Literaturpreis sowie dem Förderpreis für Literatur des Landes Kärnten ausgezeichnet. 2023 erschien ihre Textsammlung „geschafft, Sonne“, 2024 ihr erster Roman „Proben“.

5.000 Euro Preisgeld

Heuer las die mehrfache Finalistin bei Poetry-Slam-Bewerben auf Einladung von Maria Delius beim Bachmannwettbewerb in Klagenfurt, wo sie das ausgeschriebene Stipendium „Carinthischer Sommer Festivalschreiber:in“ für sich entscheiden konnte. Die glückliche Siegerin: „Ich beschäftige mich intensiv mit Gedichten, mit Poesie, mit Lyrik. Gerne und immer wieder…“ Nun erhält Tara Meister 5.000 Euro Preisgeld, eine Trophäe der HTL Ferlach und eine Urkunde. Auf Platz zwei schaffte es heuer wieder der Klagenfurter Künstler und Tänzer Erich Pacher. Auf Platz drei findet sich der in Graz lebende Bleiburger Psychologe Michael Stöckl.

Weitere Preisverleihungen: Den Preis der Poster Service GmbH: Pädagogin Christine Strobl-Oman aus Rothenthurn

Preis der Kraftwerkerrichtungs- und Betriebsgesellschaft (KEG): Silvia Velik

Preis des P.E.N.-Club Austria: Siegfried Gehlhausen aus Irschen

Preis des slowenischen Kulturverbandes: Vera Wutti-Inzcko aus Ferlach

Würdigungspreise erhalten Anna Fercher, Rebekka Scharf, Katharina Golder-Fillafer, Dagmar Cechak und Valentin Veratschnig.

Preis des Landes: Schriftsteller Stefan Feinig

Würdigungspreis der Stadt Klagenfurt: Daniel Wisser

Preisverleihung am 4. Dezember

Die beiden Stadtwerke-Vorstände Erwin Smole und Mag. Harald Tschurnig laden die Bevölkerung zur feierlichen Preisverleihung am 4. Dezember, um 18 Uhr ins Klagenfurter Stadthaus ein: „Wir freuen uns, wenn wir heuer wieder zahlreiche Freunde der Literatur bei diesem ungewöhnlichen Fest der Worte und Verse begrüßen können. Die Sieger lesen aus ihren Werken – das wird sicher ein spannender und unterhaltsamer Abend.“ Der Eintritt ist frei, es werden Preisgelder im Gesamtwert von rund 14.000 Euro vergeben.