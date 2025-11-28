Chancengleichheit: Kärntnerin für langjähriges Engagement geehrt

Aufgrund ihres langjährigen Engagements für Chancengleichheit, weibliche Karrieren und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen wurde BFC-Geschäftsführerin Daniela Stein mit dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Business Frauen Centers (BFC) in Klagenfurt überreichte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) Daniela Stein das Ehrenzeichen des Landes Kärnten. In der Laudatio betonte Schaunig: „Daniela Stein hat mit dem Business Frauen Center über viele Jahre Räume geschaffen, in denen Frauen sich vernetzen, weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen können. Dieses kontinuierliche Wirken für Chancengleichheit, wirtschaftliche Teilhabe und Zukunftsperspektiven verdient hohen Respekt.“

Jubiläum mit Blick nach vorn

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung im Festsaal der BKS Bank in Klagenfurt blickte das Business Frauen Center am Mittwochabend auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Auch gab es einen Ausblick auf aktuelle und künftige Herausforderungen.