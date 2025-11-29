Skip to content
Die Rettungskräfte wurden am Freitagnachmittag in die Salmstraße in Klagenfurt alarmiert.
Klagenfurt
29/11/2025
Schwerer Unfall in Klagenfurt: Fußgänger (50) wird von Bus überrollt

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in der Salmstraße in Klagenfurt ab. Ein 50-Jähriger ist unter die Hinterreifen eines Busses geraten. Der Mann wurde schwer verletzt.

Wie Beamte der Verkehrsinspektion Klagenfurt berichten, dürfte ein medizinischer Notfall den Stein ins Rollen gebracht haben. Aufgrund dessen lehnte sich der 50-Jährige nämlich gegen den stehenden Bus. „Der 42-jährige Lenker bemerkte dies nicht und fuhr wieder los“, heißt es vonseiten der Polizei weiters. In der Folge stürzte der Fußgänger und geriet unter die Hinterreifen des Busses. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum Klagenfurt.

