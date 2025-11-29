Skip to content
Region auswählen:
/ ©EC-KAC/Wolfgang Jannach
Ein Bild auf 5min.at zeigt das KAC-Match gegen die Pioneers Vorarlberg.
Die Rotjacken waren in allen drei Dritteln überlegen.
Klagenfurt
29/11/2025
Super!
#goodnews

KAC feiert 6:2-Heimsieg gegen Pioneers

Tonangebend: Der EC-KAC setzte sich am Freitagabend zu Hause klar gegen die Pioneers Vorarlberg durch und gewann mit 6:2

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

„Nach dem Spiel in Innsbruck war es nicht so einfach, zu unserem Spiel zurückzukommen, das hat man am Anfang auch gesehen, wir waren etwas zu verkopft“, verrät Headcoach Kirk Furey im Anschluss. „Ich bin aber sehr zufrieden, dass wir spätestens im zweiten Drittel in unseren Rhythmus gekommen sind, von diesem Zeitpunkt an haben sowohl die Geschwindigkeit als auch die Mentalität gepasst.“

Selbstvertrauen vor Derby

Letztendlich siegten die Rotjacken im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:2. Furey: „Die heutige Aufgabe wurde erfüllt, der Sieg ist wichtig für unser Selbstvertrauen, weil es im Verlauf einer Saison immer Auf und Abs geben wird. Insgesamt war das ein stabiler Einsatz vom gesamten Team, nach dem wir auf ein sehr spannendes Derby am Sonntag nach vorne blicken können.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt das KAC-Match gegen die Pioneers Vorarlberg.
©EC-KAC/Wolfgang Jannach
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: