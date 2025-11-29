KAC feiert 6:2-Heimsieg gegen Pioneers

Tonangebend: Der EC-KAC setzte sich am Freitagabend zu Hause klar gegen die Pioneers Vorarlberg durch und gewann mit 6:2

„Nach dem Spiel in Innsbruck war es nicht so einfach, zu unserem Spiel zurückzukommen, das hat man am Anfang auch gesehen, wir waren etwas zu verkopft“, verrät Headcoach Kirk Furey im Anschluss. „Ich bin aber sehr zufrieden, dass wir spätestens im zweiten Drittel in unseren Rhythmus gekommen sind, von diesem Zeitpunkt an haben sowohl die Geschwindigkeit als auch die Mentalität gepasst.“

Selbstvertrauen vor Derby

Letztendlich siegten die Rotjacken im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:2. Furey: „Die heutige Aufgabe wurde erfüllt, der Sieg ist wichtig für unser Selbstvertrauen, weil es im Verlauf einer Saison immer Auf und Abs geben wird. Insgesamt war das ein stabiler Einsatz vom gesamten Team, nach dem wir auf ein sehr spannendes Derby am Sonntag nach vorne blicken können.“