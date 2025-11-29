Klagenfurter Traditionswirtshaus trägt nun das Stadtwappen

„Ich komme seit Jahrzehnten gerne hin, genieße die traditionelle Hausmannskost und das Ambiente mit Wohlfühlcharakter. Das Stadtwappen verbindet die Landeshauptstadt noch enger mit einem Betrieb und ist auch nach außen hin ein Zeichen der Wertschätzung“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP), der gemeinsam mit Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (FSPÖ) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) das Stadtwappen der Landeshauptstadt an Helga und Josef Preduschnigg überreichte. Auch die Familie Katzenberger – Stammgäste seit dem ersten Tag – nahmen an der Ehrung teil.

240 Jahre Hofgeschichte

Der Bauernhof vulgo Pirker lässt sich rund 240 Jahre urkundlich zurückverfolgen. Der bestehende Pferdestall wurde 1973 zu einem Gasthaus umgebaut, das am 19. März 1975 von Josef Preduschnigg, als jüngster Konzessionsinhaber, eröffnet wurde. 1982 wurde das Gasthaus um einen großen Saal für ca. 80 Personen erweitert. Zeitgleich entstand ein weiteres Stüberl, das sogenannte „Sodek Stüberl“. Auch heute noch kann man dort einige Holzschnitte vom bekannten Kärntner Holzschnitt-Künstler Rudolf Sodek hängen sehen. Zwischen 1990 und 1996 wurde der bestehende Sitzgarten vergrößert und teilweise überdacht sowie der Eingangstrakt erneuert. 2008 erfolgte die Errichtung eines Zusatzgebäudes mit Mietwohnungen.