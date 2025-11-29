Weihnachtliche Seniorenfeier im Gemeindezentrum St. Ruprecht

Die traditionelle Weihnachtsfeier der Senioren fand auch heuer wieder großen Anklang. Geboten wurde neben Heißgetränken und kleinen Imbissen auch musikalische Unterhaltung.

Das Seniorenbüro der Landeshauptstadt hat am Donnerstag gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zur Seniorenweihnachtsfeier ins Gemeindezentrum St. Ruprecht eingeladen. „Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier zählt seit Jahren zu einer der beliebtesten Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren. Ich genieße es, mich mit den Menschen auszutauschen, zu singen und bei gemütlichem Ambiente gemeinsam Zeit zu verbringen“, so Scheider.

Musikalische Unterhaltung

Birgit Pless übernahm die Moderation und Musik. Das Dance Studio Limitless sorgte für Tanzeinlagen, die Schülerinnen Julia und Hanna sowie Hubert Stefan trugen Gedichte vor. Ludwig Mosser brillierte mit seiner Trompete, Manfred Goritschnig mit Zithermusik und das Streichquartett der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt sorgte ebenfalls für musikalische Umrahmung.