Uni Klagenfurt lädt zur Langen Nacht des Schreibens

Die ersten Worte finden, im Schreiben bleiben oder mutig zum roten Stift greifen: Manchmal scheinen diese Schritte wie unüberwindbare Hürden.

Am 4. Dezember 2025 findet die Lange Nacht des Schreibens an der Universität Klagenfurt.

Um diese Hürden zu meistern, lädt das SchreibCenter – in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Klagenfurt und der Psychologischen Studierendenberatung – auch in diesem Jahr zur Langen Nacht des Schreibens ein.

Lange Nacht des Schreibens am 4. Dezember

Egal aus welchem Fachbereich, in welcher Phase des Studiums oder wie weit fortgeschritten der Text ist: Alle Schreibenden sind herzlich willkommen. Die produktive Atmosphäre des gemeinsamen Schreibens, eine Energietankstelle und das Gefühl, mit anderen „im selben Boot“ zu sitzen, geben Schwung, um bis fast Mitternacht dranzubleiben. Bei individuellen Fragen rund um aktuelle Schreibprojekte unterstützen die Schreibberater gerne, heißt es weiter. Die Teilnehmer erwartet ein vielfältiges Workshop-Programm zum wissenschaftlichen, kreativen und KI-unterstützten Schreiben.