KAC Floorball unterliegt auch Tabellenführer Borovnica

Beim schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer FBC Borovnica musste der KAC Floorball auf drei Spieler verzichten: Marcel Gappmayer fiel kurzfristig aufgrund einer Erkrankung aus, Kapitän Luca Wurmitzer und Youngster Moritz Gunzer fehlten verletzt. Im Tor startete Maximilian Obereder, Clemens Meixner nahm als Backup auf der Bank Platz.

Gnadenloses Spiel

Der Tabellenstand versprach ein schwieriges Duell – Vorletzter gegen Erster – doch die Rotjacken erwischten einen perfekten Start: Clemens Ogris brachte den KAC nach einer sauber ausgespielten Kombination früh in Führung. Borovnica antwortete allerdings postwendend, glich aus und machte damit sofort deutlich, wie eng und gnadenlos dieses Spiel werden würde, heißt es in einer Aussendung. Zu Beginn des zweiten Drittels brachte Lino Roth die Klagenfurter zwar erneut in Front, doch im weiteren Verlauf übernahm der Tabellenführer zunehmend die Kontrolle. Die Slowenen präsentierten sich vor dem Tor eiskalt, nutzten mehrere Chancen in Serie und profitierten dabei auch von einigen defensiven Abstimmungsproblemen der Rotjacken. Bis zur zweiten Pause drehte Borovnica die Partie auf 4:2.

Mit 8:5 verloren

Im Schlussdrittel versuchte der KAC noch einmal alles, um die Begegnung zu wenden, doch der Spitzenreiter zeigte nun eindrucksvoll, weshalb er die Liga anführt: Mit zwei schnellen Treffern stellten die Gastgeber auf 6:2 und setzten damit den wohl entscheidenden Stoß. Zwar verkürzte Nikita Münch mit seinem Treffer zum 6:3 nochmals, doch Borovnica stellte den alten Abstand unmittelbar im Gegenzug wieder her. Erst ein Powerplay-Tor von Pascual Fina zum 7:3 brachte die Rotjacken wieder auf die Anzeigetafel, ehe Christoph Platzer – ebenfalls in Überzahl – nachlegte und auf 7:4 stellte. Doch auch darauf fanden die Slowenen eine gnadenlose Antwort und machten jede Hoffnung auf eine Aufholjagd zunichte. Platzer gelang kurz vor Schluss zwar noch sein zweiter Treffer zum 8:5-Endstand, Zählbares sprang gegen den Ligaprimus jedoch erneut nicht heraus.

Fokus liegt auf Jahres-Endspurt

Der Fokus wird nun jedoch auf den Jahres-Endspurt gelegt, heißt es vom Verein. Am 20. Dezember (17 Uhr) gegen den FBC Dragons und am 21. Dezember (12 Uhr) gegen den Wiener Floorball Verein stehen zwei enorm wichtige Heimspiele bevor. Dort gilt es, die letzten Punkte des Kalenderjahres einzufahren und mit Rückenwind ins neue Jahr zu starten.