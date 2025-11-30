Sportler des LAC holten sich Gesamtsieg

Sensationeller Auftritt des LAC-Geher-Teams im Rahmen des ÖLV-Geher-Cups. Das Team aus der Lindwurmstadt sicherte sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Gesamtsieg und ließ 29 Vereine hinter sich.

Insgesamt trugen sieben LACler zu diesem Spitzenergebnis bei. Erfreulich: Marlen Staudacher holte sich zweiten Rang in der Nachwuchswertung.

Tolles Ergebnis

Walter Jakobitsch (fehlt leider am Teamfoto) sorgte 2025 für den internationalen Glanzpunkt des Teams! Bei der Masters-EM in Madeira/POR holte der M75-Athlet nicht nur den beeindruckenden 7. Platz im 5000m-Bahngehen, sondern auch im Team den EM-Titel im 10 Kilometer Straßengehen!