Sportler des LAC holten sich Gesamtsieg
Sensationeller Auftritt des LAC-Geher-Teams im Rahmen des ÖLV-Geher-Cups. Das Team aus der Lindwurmstadt sicherte sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Gesamtsieg und ließ 29 Vereine hinter sich.
Insgesamt trugen sieben LACler zu diesem Spitzenergebnis bei. Erfreulich: Marlen Staudacher holte sich zweiten Rang in der Nachwuchswertung.
Tolles Ergebnis
Walter Jakobitsch (fehlt leider am Teamfoto) sorgte 2025 für den internationalen Glanzpunkt des Teams! Bei der Masters-EM in Madeira/POR holte der M75-Athlet nicht nur den beeindruckenden 7. Platz im 5000m-Bahngehen, sondern auch im Team den EM-Titel im 10 Kilometer Straßengehen!
Die Cup-Ergebnisse des LAC-Teams:
2. Platz Marlen Staudacher (Nachwuchs)
7. Platz Anja Staudacher
8. Platz Walter Jakobitsch
9. Platz Ulrike Striednig
15. Platz Beate Jung-Dräbing
16. Platz Hans-Joachim Imre
17. Platz Nadin Kazianka