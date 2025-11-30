Skip to content
Region auswählen:
/ ©knauderfotografie
Bild auf 5min.at zeigt das Team des ÖLV.
Der LAC konnte tolle Ergebnisse beim "Gehen" Wettbewerb erzielen.
Klagenfurt
30/11/2025
Toll!

Sportler des LAC holten sich Gesamtsieg

Sensationeller Auftritt des LAC-Geher-Teams im Rahmen des ÖLV-Geher-Cups. Das Team aus der Lindwurmstadt sicherte sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Gesamtsieg und ließ 29 Vereine hinter sich.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Insgesamt trugen sieben LACler zu diesem Spitzenergebnis bei. Erfreulich: Marlen Staudacher holte sich zweiten Rang in der Nachwuchswertung.

Tolles Ergebnis

Walter Jakobitsch (fehlt leider am Teamfoto) sorgte 2025 für den internationalen Glanzpunkt des Teams! Bei der Masters-EM in Madeira/POR holte der M75-Athlet nicht nur den beeindruckenden 7. Platz im 5000m-Bahngehen, sondern auch im Team den EM-Titel im 10 Kilometer Straßengehen!

Die Cup-Ergebnisse des LAC-Teams:

2. Platz Marlen Staudacher (Nachwuchs)

7. Platz Anja Staudacher
8. Platz Walter Jakobitsch
9. Platz Ulrike Striednig
15. Platz Beate Jung-Dräbing
16. Platz Hans-Joachim Imre
17. Platz Nadin Kazianka

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: