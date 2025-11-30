Hervis schließt nun diese Filiale in Klagenfurt

Hervis sperrt in Klagenfurt die Filiale in der Durchlaßstraße zu. Bis zum 6. Dezember ist diese noch geöffnet. Dann betreibt der Sportartikelhändler in der Kärntner Hauptstadt nur mehr ein Geschäft, dieses befindet sich in den City-Arkaden.

Nur mehr bis 6. Dezember geöffnet

Die Filiale in der Durchlaßstraße ist nur mehr bis 6. Dezember 2025 geöffnet. Das kündigt auch ein Schreiben auf den Fensterscheiben des Ladens an. Deswegen gibt es derzeit auch alles zum halben Preis dort.

SPAR kündigte Verkauf an

Der zur SPAR Österreich-Gruppe gehörende Sporthändler HERVIS Sport- und Modegesellschaft m.b.H. verkauft die beiden Unternehmen Hervis Ungarn (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) und Hervis Rumänien (Hervis Sport and Fashion srl.) an den international tätigen Einzelhändler Frasers Group (European Holdings) Limited (ein Unternehmen der britischen Frasers Group PLC). Dies wurde am vergangenen Montag, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen lokalen Behörden in Ungarn und Rumänien, zwischen Frasers und Hervis vereinbart. Die Hervis-Standorte sowie die Mitarbeiter in Österreich, Slowenien und Kroatien sind von dieser Einigung nicht betroffen. Über den Kaufpreis und den Vertragsinhalt wurde Stillschweigen vereinbart.