Der Christbaum in der Ostbucht schwimmt wieder

Der mittlerweile schon traditionelle schwimmende Christbaum ist heute in der Wörthersee Ostbucht aufgestellt worden. Diese Installation gilt seit Jahren als fester Bestandteil der Advent- und Weihnachtsdekoration.

Samstagabend hat die Abteilung Stadtgarten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt den schwimmenden Christbaum aufgestellt. Dieser trägt zusammen mit den beleuchteten Schiffen der Wörtherseeschifffahrt und der beleuchteten Schiffsanlegestelle zu einem besonderen Weihnachtszauber bei. „Der schwimmende Christbaum trägt zu einer besonderen Stimmung in der Ostbucht bei. Ich kann jedem und jeder nur empfehlen, einen abendlichen Spaziergang zu unternehmen und den Anblick mit Lichterglanz zu genießen“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Jährlicher Fixpunkt

„Der Christbaum in der Ostbucht gehört für viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter fix zur Adventzeit. Danke an das Stadtgartenamt und die Berufsfeuerwehr, die jedes Jahr dafür sorgen, dass dieser besondere Blickfang sicher steht und unsere Ostbucht in der Weihnachtszeit aufwertet“, so Stadtgartenreferent Stadtrat Julian Geier. Der Baum schwimmt mit einer beeindruckenden Höhe von zehn Metern während der Weihnachtszeit über die Wasseroberfläche des Sees. Die Metallkonstruktion des Baums ist auf einem stabilen Floß nahe dem Ufer verankert. Gespickt mit tausenden LED-Lichtern sorgt er für eine eindrucksvolle Weihnachtsstimmung und ein festliches Lichtambiente. Seit vielen Jahren ist der schwimmende Christbaum ein jährlicher Fixpunkt in der Wörthersee Ostbucht.