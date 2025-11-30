135 Jahre Eislaufverein Wörthersee

Samstagabend gab es für den Eislaufverein Wörthersee allen Grund zu feiern: Das 135-Jahr-Jubiläum! Im Zuge der Feier fand nach der Begrüßung sowie der Grußworte der Ehrengäste die Vorstellung der Sektionen und Ehrungen statt. Seit 1890 prägt der Verein das sportliche und gesellschaftliche Leben in Klagenfurt und darüber hinaus. Somit zählt er zu einem der ältesten noch bestehenden Vereine in Österreich. Er leistet erstklassige Nachwuchsarbeit und die Förderung des Leistungs- sowie Breitensportes in den Bereichen Eisschnelllauf und Eiskunstlauf. Mit viel Einsatz und Fachwissen betreut der Eislaufverein Wörthersee auch die zugefrorenen Natureisflächen in der Region.

Sportehrenzeichen verliehen

„Der Verein sorgt nicht nur für Wintersportvergnügen bei Klein und Groß, Jung und Alt, sondern leistet auch hervorzuhebende Nachwuchsarbeit im sportlichen Bereich. Ich gratuliere dem Eislaufverein Wörthersee zu diesem besonderen Jubiläum und bedanke mich für die Arbeit, die der Verein leistet“, so Bürgermeister Christian Scheider. Sportreferentin Stadträtin DI Constance Mochar überreichte Wilfried Steinbrucker (Leiter Eisschnelllaufen und Short Track) im Zuge der Feierlichkeiten das Sportehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt in Silber. Unzählige Wegbegleitende, Freundinnen und Freunde sowie Unterstützende feierten gemeinsam mit dem Verein sein 135-jähriges Bestehen. Der Eislaufverein Wörthersee wird von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen und sein vielfältiges Wirken macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil des öffentlichen Lebens und der Kärntner Sportkultur.