361. Kärntner Derby: KAC dreht Spiel durch sensationellen From-Auftritt

Das 361. Kärntner Derby zwischen VSV und KAC bot von Anfang an Hochspannung und intensive Zweikämpfe. Die Villacher starteten forsch und kamen früh zu Torchancen, während die Klagenfurter mit schnellen Kombinationen versuchten, das Spiel zu kontrollieren – das gelang Ihnen vor allem im letzten Drittel.

Spannendes Drittel ohne Tore

Die Partie begann lebhaft. Bereits in den ersten Minuten prüften beide Torhüter ihr Können. Die Rotjacken setzten die Villacher in der Defensive unter Druck, doch die Gäste hielten gut dagegen. Nick Hutchison hatte die erste große Gelegenheit im Spiel, scheiterte jedoch an KAC-Keeper Dahm. Auf beiden Seiten gab es mehrere Strafzeiten, doch die Überzahlspiele brachten zunächst keine Tore. Nach 20 Minuten blieb das Derby weiterhin torlos, jedoch höchst spannend und temporeich.

©GEPA pictures / Matthias Trinkl Im ersten Spielabschnitt gab es zwar noch keine Treffer, dafür einen spannenden Schlagabtausch.

Führungstreffer des VSV, aber der KAC blieb im Spiel

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. In der 26. Minute erzielte Nick Hutchison dann das 1:0 für den VSV. Der KAC blieb trotz des Rückstandes bemüht: Kempe scheiterte am Aluminium und Herburger zog aus der Ferne ab, beide Aktionen blieben ohne Erfolg. Die Villacher zeigten auch in Unterzahl ihre Klasse und setzten immer wieder gefährliche Konter. Kurz darauf vergab Nikita Scherbak einen Strafstoß, bitter für den die Villacher. Gegen Ende des Drittels drängte der KAC noch einmal auf den Ausgleich, doch die letzte Chance des Abschnitts verpuffte. Mit einer knappen 1:0-Führung für den VSV ging es in die zweite Pause.

KAC dreht das Spiel im finalen Abschnitt

Kurz nach dem Wiederanpfiff war es dann so weit: Durch einen impulsiven Start in das letzte Drittel gelang dem KAC der Ausgleich. Matthias From traf in der 42. Minute aus kurzer Distanz. Doch für die Adler kam es noch dicker: Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in Richtung KAC – und nur zwei Minuten später traf From erneut mit einem sehenswerten Schuss, diesmal zur 2:1-Führung. Der VSV blieb jedoch motiviert und erspielte sich weitere Chancen. Kurz vor Schluss lag das Momentum klar auf Seiten der Villacher, und auch eine späte Zeitstrafe für die Hausherren öffnete neue Räume. Doch die Uhr spielte gegen die Adler: Am Ende holte sich der KAC erneut das Spielgerät – und From machte seinen starken Tag mit einem Dreierpack perfekt, als er kurz vor Schluss das 3:1 erzielte. Doch damit nicht genug: Thomas Hundertpfund traf in der letzten Minute ins leere Tor zum 4:1 und setzte damit den Schlusspunkt. Eine perfekte Aufholjagd des KAC, welcher nun auf den dritten Rang in der Tabelle vorrückt.