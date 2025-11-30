Neuer Streetfood-Trend kommt nach Klagenfurt: „The Red Dragon awakens“

Vergangenen Mittwoch wurde am Stauderplatz in Klagenfurt ein neues Kapitel in der Kärntner Gastro- und Lifestyle-Szene aufgeschlagen: Mr. Zhu und HAODE wurden feierlich eröffnet.

Neu in der Stadt - Mr. Zhu und HAODE beeindrucken in Klagenfurt mit einem kulinarischen Verwöhnprogramm und einem innovativen Shop-&-Eat-Konzept.

Mr. Zhu ist DAS neue chinesische Streetfood-Lokal in Klagenfurt, auch wurde das innovative Shop-&-Eat-Konzept „HAODE“ präsentiert. Dies ist in China gang und gäbe, doch in Kärnten bislang noch nicht wirklich angekommen. Auch 5 Minuten war bei der exklusiven Eröffnung dabei und eines schon mal vorweg, es wird nicht zu viel versprochen.

Kulinarischer Trend aus China erobert Kärnten

Unter dem Motto „The Red Dragon Awakens“ luden Geschäftsführer Hubert Baihao Hu und die Familie Zhu in das historische Gebäude der ehemaligen Schneiderei – und damit an einen Ort, an dem Geschichte, Moderne und internationale Kulinarik aufeinandertreffen. Zahlreiche ausgewählte Gäste durften ein Degustationsmenü der besonderen Art mit Highlights aus der Eröffnungskarte genießen. Die Räumlichkeiten wurden renoviert und liebevoll im modernen chinesischen Stil gestaltet.

©Dietmar Wajand / aufgeschnappt.at | Vergangenen Mittwoch wurde am Stauderplatz in Klagenfurt ein neues Kapitel in der Kärntner Gastro- und Lifestyle-Szene aufgeschlagen.

Unvergleichliches Shop-&-Eat-Erlebnis

Mit Mr. Zhu und HAODE bringt die Fallaloon-Restaurantgruppe einen Mega-Trend aus China erstmals nach Kärnten: das Shop-&-Eat-Erlebnis. Im Mittelpunkt steht das authentische Streetfood-Erlebnis – unkompliziert, frisch, individuell und voller Geschmack. Während Mr. Zhu für chinesische Streetfood-Klassiker in modernem Ambiente steht, bietet HAODE das beliebte „Buldak zum Selbermachen“: Gäste können hier ihr eigenes Gericht zusammenstellen – mit selbstgewählten Zutaten, Saucen und Toppings, ganz nach persönlichem Geschmack.

„Ein neues Lebensgefühl“

Darüber hinaus lädt HAODE zum Entdecken und Einkaufen ein: Von asiatischen Lebensmitteln, feinen Gewürzen und Snacks bis hin zu Lifestyleaccessoires bringt das Konzept ein Stück moderner chinesischer Alltagskultur nach Klagenfurt. „In China ist das Shop-&-Eat-Konzept derzeit ein riesiger Trend – Menschen treffen sich zum Essen, Stöbern und Genießen an einem Ort. Genau dieses Erlebnis wollten wir nach Klagenfurt bringen“, erklärt Geschäftsführer Hubert Baihao Hu. „Es geht nicht nur ums Essen, sondern um ein neues Lebensgefühl – jung, urban und offen für Neues.“

©Dietmar Wajand / aufgeschnappt.at | Mit Mr. Zhu und HAODE bringt die Fallaloon-Restaurantgruppe einen Mega-Trend aus China erstmals nach Kärnten: das Shop-&-Eat-Erlebnis. ©Dietmar Wajand / aufgeschnappt.at | Im Mittelpunkt steht das authentische Streetfood-Erlebnis – unkompliziert, frisch, individuell und voller Geschmack. ©Dietmar Wajand / aufgeschnappt.at | Während Mr. Zhu für chinesische Streetfood-Klassiker in modernem Ambiente steht, bietet HAODE das beliebte „Buldak zum Selbermachen“.

Tradition trifft Moderne

Mit dem neuen Standort am Stauderplatz wurde bewusst ein Ort gewählt, der urbanes Leben, Geschichte und kulinarische Innovation verbindet. Das Interieur spielt mit modernen, asiatischen Design-Elementen, sanften Rottönen und klaren Formen – inspiriert vom Feuer des Drachens und der Energie chinesischer Metropolen. Für Klagenfurt ist das Projekt ein starkes Signal für Innenstadtbelebung, Innovation und internationale Vielfalt.

Feierliche Eröffnung & prominente Gäste

Durch den Nachmittag führte Moderatorin Brigitte Truppe-Bürger, die das Publikum charmant durch Eröffnung, Interviews und ein spannendes Gewinnspiel begleitete. Gesehen wurden unter anderem: Bürgermeister Christian Scheider, die Stadträte Julian Geier und Sandra Wassermann, Wörthersee-Ikone und Filmlegende Otto Retzer mit Gattin Shirly, Wirtesprecher und Gastronom Stefan Sternad, Gastro-Insider Guntram Jilka, WKK-Marketingchef Markus Polka, Stadtmarketing Inga Horny, Magistratsmitarbeiterin Sandra Oswald-Sitter mit Gatte Martin Sitter, Parkhotel-Veranstaltungsmanagerin Shirin Zandi, Eishockey Nationalteam Trainer Paul Ulrich mit Gattin und Gesundheitsfond Lady Eva Zojer-Ulrich, Geschäftsführer WEEKEND Magazin Daniel Kurt Klier, Influencerin Bianca Grubelnik, Social-Media Expertin Linda Ghidini, Art Director Stefanie Blank, Werber Benjamin Hösel, Gastronom Herwig „Fuzzy“ Mischkulnig, Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Tanja Telesklav.

©Dietmar Wajand / aufgeschnappt.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 20:15 Uhr aktualisiert